Селюк: Акинфеев прервал серию диванных экспертов, он супервратарь

Футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал окончание антирекордной серии в Лиге чемпионов вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева.
«Армейцы» одержали сухую победу над АЕК (2:0) в первом матче третьего раунда квалификации Лиги чемпионов. До этого Акинфеев пропускал в 43 матчах ЛЧ кряду — это антирекорд турнира.
«Акинфеев в этом матче прервал серию диванных экспертов. Рад за ЦСКА. Правда, АЕК выглядел как „Тосно“. А точнее — постно. Акинфеев — супервратарь. Не говорите о нём всякую ерунду», — написал Селюк в своём «твиттере».
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