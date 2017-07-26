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Куртуа: «Бавария» делала то, что ей хочется, и «Челси» не смог справиться с этим

26 июля 2017, среда. 13:41. Футбол

Вратарь «Челси» Тибо Куртуа поделился впечатлениями от матча с «Баварией» на Международном кубке чемпионов в Сингапуре, в котором мюнхенцы одержали победу со счётом 3:2.

«Мы начали не очень хорошо. Я думаю, что первые пять минут мы провели нормально, но после этого они взялись за игру и имели много свободного пространства для того, чтобы делать то, что им хочется, а мы не смогли справиться с этим.

После трёх пропущенных мячей мы пришли в себя и лучше оборонялись во втором тайме, а у них не было шансов, которые они создавали в первой половине игры. Думаю, мы лучше провели второй тайм, и нам нужно поддерживать этот уровень в следующем матче, сыграть с «Интером» лучше и хорошо закончить предсезонку", — цитирует Куртуа пресс-служба лондонской команды.

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Источник: Официальный сайт ФК «Челси» Сообщить об ошибке
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Бавария Челси Тибо Куртуа
Новости. Футбол
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