Куртуа: «Бавария» делала то, что ей хочется, и «Челси» не смог справиться с этим

Вратарь «Челси» Тибо Куртуа поделился впечатлениями от матча с «Баварией» на Международном кубке чемпионов в Сингапуре, в котором мюнхенцы одержали победу со счётом 3:2.
«Мы начали не очень хорошо. Я думаю, что первые пять минут мы провели нормально, но после этого они взялись за игру и имели много свободного пространства для того, чтобы делать то, что им хочется, а мы не смогли справиться с этим.
После трёх пропущенных мячей мы пришли в себя и лучше оборонялись во втором тайме, а у них не было шансов, которые они создавали в первой половине игры. Думаю, мы лучше провели второй тайм, и нам нужно поддерживать этот уровень в следующем матче, сыграть с «Интером» лучше и хорошо закончить предсезонку", — цитирует Куртуа пресс-служба лондонской команды.