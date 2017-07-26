Видеообзор матча 3-го квалификационного раунда ЛЧ «Партизан» — «Олимпиакос»

Предлагаем вашему вниманию видеообзор первого матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов, в котором «Партизан» дома уступил «Олимпиакосу» (1:3).
На 6-й минуте нападающий Эль-Фарду Бен Набуан вывел греческую команду вперёд, но спустя четыре минуты форвард сербов Леандре Тавамба сравнял счёт. В начале второй половины игры Бен Набуан с передачи экс-полузащитника «Анжи» Мехди Карселы-Гонсалеса оформил дубль, а на 91-й минуте бывший форвард «Спартака» Эммануэль Эменике закрепил победу гостей. Ответный матч между командами пройдёт 2 августа в Греции.
Если у вас не отображаеся видео, его можно посмотреть на канале в Youtube.
Гол Эменике помог «Олимпиакосу» победить «Партизан» в матче квалификации ЛЧ