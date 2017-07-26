Источник: «Зенит» приобретёт Ригони и не отпустит его в «Ривер Плейт»

Полузащитник «Индепендьенте» Эмилиано Ригони в скором времени подпишет контракт с «Зенитом», сообщил журналист Эрнан Кастильо в «Твиттере».
«Ситуация с Ригони следующая: он переходит в российский клуб „Зенит“. Информация о последующей аренде в „Ривер Плейт“ или какой-то другой клуб неверна», — написал Кастильо.
Действующий контракт 24-летнего Ригони с «Индепендьенте» истекает летом 2019 года. В составе команды из города Авельянеда полузащитник провёл 45 матчей, забил 13 голов и сделал 7 голевых передач.
Сарсания: переговоры о трансфере Ригони продолжаются, контракт не подписан