Есипов: большое спасибо истинным болельщикам «Ротора» за поддержку

Главный тренер «Ротора-Волгоград» Валерий Есипов прокомментировал выездную победу над «Динамо СПб» в матче 4-го тура ФНЛ. Встреча проходила на стадионе «Электрон» и завершилась победой гостей со счётом 3:0.
«Команда потихонечку набрала обороты. Хочу поблагодарить ребят за высокую самоотдачу, поздравить с победой и хорошей качественной игрой. Эта победа крайне важна для уверенности в своих силах. Большое спасибо истинным болельщикам «Ротора», которые нас поддерживали, несмотря на неудачный старт», — приводит слова Есипова официальный сайт ФНЛ.
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