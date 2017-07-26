Точилин: «Ротор» чуть-чуть опустил «Динамо» СПб на землю

Главный тренер «Динамо СПб» Александр Точилин поделился впечатлениями от поражения в домашнем матче 4-го тура ФНЛ с клубом «Ротор-Волгоград» (0:3).
«Игра разбилась на два противоположных тайма. В первом тайме мы создали достаточно моментов, чтобы забить гол. Но если в первых матчах удача в таких эпизодах часто была на нашей стороне, сегодня она оказалась на стороне соперника. Что касается второго тайма, «Ротор» заслуженно победил. Мы проиграли как в скорости, так и в борьбе. А главное – в реализации моментов.
Думаю, такой холодный душ после трёх побед подряд может пойти на пользу команде. Всё-таки чуть-чуть нас опустили на землю. Мы предупреждали ребят, что «Ротор» после трёх поражений, как раненый зверь, опасен и едет сюда за очками. С одной стороны, мне трудно предъявить ребятам претензии за первый тайм, который провели достаточно качественно. Реализуй мы свои моменты – игра пошла бы по-другому. А так, мы пропустили один, потом ещё один после необязательного «стандарта», и дальше команда побежала отыгрываться, нарушилась игровая дисциплина. Сделаем выводы и будем работать дальше», — цитирует Точилина сайт ФНЛ.