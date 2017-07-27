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Игонин: «Зенит» должен без проблем проходить в групповой этап Лиги Европы

27 июля 2017, четверг. 09:10. Футбол

Бывший защитник «Зенита» Алексей Игонин высказал мнение, что петербургская команда обязана побеждать израильский клуб «Бней Иегуда» в 3-м квалификационном раунде Лиги Европы и проходить в следующую стадию турнира.

«Зенит» обязан побеждать «Бней Иегуда» и «Тосно». Возможно, сложнее придётся в Израиле, где в это время года особенно жарко. Но у «Зенита» хорошая «скамейка», поэтому Манчини наверняка даст шанс Терентьеву, Лодыгину, Анюкову и Хави Гарсии. Так или иначе, петербуржцы должны без проблем проходить в групповой этап Лиги Европы, да и в целом ставить высокую задачу на международной арене. Состав и возможности «Зенита» позволяют нам на это рассчитывать.

«Тосно»? Пока областной клуб объективно не готов на равных конкурировать с командой Роберто Манчини. Два поражения на старте чемпионата и ни одного забитого мяча делают «Тосно» явным аутсайдером в поединке третьего тура.

Уверен, Дмитрий Парфёнов изучит опыт Курбана Бердыева и попытается сыграть точно так же, как это сделал «Рубин». Но опыта и мастерства у футболистов «Тосно» гораздо меньше, чем у казанской команды. Так что, повторюсь, в этой игре фаворит очевиден. За «Зенит» наверняка сыграют и стены стадиона «Петровский», хотя и «Санкт-Петербург» зенитовцами постепенно обживается», — цитирует Игонина «Петербургский дневник».

Манчини: в «Зените» знают, насколько опасна команда «Бней Иегуда»
Источник: Петербургский дневник Сообщить об ошибке
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ФК Зенит ФК Тосно Алексей Игонин
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27 июля 2017, четверг
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