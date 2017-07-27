Комличенко: согласен, что потерял полгода, вернувшись в «Краснодар» из «Слована»

Нападающий «Краснодара» Николай Комличенко, который в июле был отдан в аренду в чешский клуб «Млада Болеслав», считает, что потерял полгода, решив вернуться в российский клуб из «Слована» (Либерец), где играл с июля по декабрь 2016 года.
«Согласен ли, что потерял полгода, вернувшись в «Краснодар» из «Слована»? Согласен. Полгода не играл на хорошем уровне, только за вторую команду. Конечно, это не пошло мне в плюс.
Особо бесед не было. Я прекрасно понимал, что основной нападающий — Федя Смолов. Он играл, забивал практически в каждом матче. Шансов у меня особо не было. Но на заменки в каких-то матчах можно было бы выходить. Считаю, что можно было дать шанс. Но это дело тренера, он так решил.
Чувствовал ли поддержку? Первое время. Потом всё стало нейтрально. Занимался в тренажёрном зале, потому что мне говорили, что надо добавлять во всех аспектах, я не соответствую главной команде. Я понимал, что не являюсь игроком основного состава. Работал каждый день, а руководство и тренеры принимали решения. Им виднее. Без проблем», — цитирует Комличенко «Спорт день за днём».