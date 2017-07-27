Нападающий «Рубина» Саму Гарсия может перейти в «Леванте»

Нападающий казанского «Рубина» Саму Гарсия может пополнить ряды «Леванте», сообщает Cadena Ser.
Согласно информации источника, футболист в данный момент ищет возможность покинуть российский клуб. Однако в услугах Гарсии заинтересованы и другие испанские клубы, которые уже проводили переговоры с его агентом. Сам Гарсия хочеть продолжить карьеру в Испании.
Гарсия с января 2017 года играл на правах аренды за «Леганес». Аренда была оформлена до конца сезона. Действующий контракт футболиста с «Рубином» в силе до лета 2020 года.
«Малага» заинтересована в трансфере полузащитника «Рубина» Саму Гарсии