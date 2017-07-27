Калас продлил контракт с «Челси» и отправился в аренду в «Фулхэм»

Защитник «Челси» Томаш Калас продлил контракт, о чём сообщает пресс-служба лондонского клуба. Новый договор рассчитан на четыре года, а предыдущее соглашение истекало по окончании сезона-2017/18.
Чешский футболист выступает за «Челси» с 2010 года. В прошлом сезоне 24-летний защитник на правах аренды играл в «Фулхэме». Там же Томаш Калас проведёт и новый сезон.
В составе «Фулхэма» Калас 38 раз появился на поле в матчах Чемпионшипа, забил 1 гол и отдал 1 результативный пас. «Дачники» заняли 6-е место и претендовали на возвращение в Премьер-лигу, но проиграли «Редингу» в полуфинале плей-офф.
Таблицу Чемпионшипа можно посмотреть на «Чемпионате».
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