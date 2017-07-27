Бывший полузащитник «Ахмата» Георге Грозав перешёл в «Карабюкспор». Как сообщает пресс-служба турецкого клуба, румынский футболист подписал со своим новым клубом контракт сроком на три года.
Грозав выступал за «Ахмат» с 2013 по 2017 год. По окончании сезона-2016/17 грозненский клуб объявил об уходе 26-летнего хавбека.
В прошлом сезоне «Карабюкспор» занял в турнирной таблице чемпионата Турции 11-е место.
Экс-игрок «Ахмата» Грозав стал футболистом «Карабюкспора»
Фото: Официальный сайт ФК «Карабюкспор»
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