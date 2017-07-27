«Челси» продлил контракт с голкипером Блэкменом и отдал его в аренду

«Челси» продлил контракт с голкипером Джамалом Блэкменом до 2021 года и отдал его в аренду.
Сезон-2017/18 23-летний вратарь проведёт в клубе «Шеффилд Юнайтед», выступающий в Чемпионшипе.
В прошлом сезоне воспитанник «Челси» выступал в аренде за команду четвёртого английского дивизиона «Уиком Уондерерс» и сыграл в 52 матчах, в которых пропустил 61 мяч. До этого Блэкмен выступал на правах аренды за «Мидлсбро» и шведский клуб «Эстерсунд».
Напомним, что этим летом «Челси» подписал контракт с бывшим голкипером «Манчестер Сити» Вилли Кабальеро.