Деменко: думаю, к ответной игре «Краснодар» подойдёт более серьёзно

Бывший полузащитник «Краснодара» Максим Деменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марком Бессоновым прокомментировал волевую победу российской команды над датским «Люнгбю» (2:1) в первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы. Встреча, напомним, проходила в Краснодаре.
«Думаю, что после того, как Шалимов проанализирует эту игру, на ответный матч выйдут другие футболисты. Я уже говорил, что «Краснодар» может поплатиться, если недонастроится на такого соперника. Счёт 2:1 – очень скользкий. Один пропущенный мяч – и команда может не выйти в Лигу Европы. Это будет провалом. Амбиции есть и у самого Галицкого, и у игроков. Команда же уже имеет определённые успехи в Европе. Думаю, к ответной игре «Краснодар» подойдёт более серьёзно.
«Люнгбю» — не та команда, которая должна выбивать «Краснодар». Я буду надеяться, что наша команда пройдёт дальше. Также надеюсь, этот матч станет для «Краснодара» уроком. Будь у тебя в соперниках хоть «Манчестер Юнайтед», хоть «Люнгбю», надо настраиваться одинаково и выходить с положительными эмоциями. А не с мыслями: «Вот мы — «Краснодар», а наш соперник слабее», — сказал Деменко.