Гацкан: хочу, чтобы спустя время наши с Калачёвым сыновья побеждали «Зенит»

Капитан «Ростова» Александр Гацкан рассказал, что его старший сын также занимается футболом и тоже выступает на позиции защитника.
«Саше уже 10 лет, он занимается футболом, выступает на позиции защитника. Бывает, получает жёлтые карточки. Иногда разбираем игры по эпизодам, как можно было поступить в той или иной ситуации. Правда, что он играет в одной команде с Калачёвым-младшим, только в другой группе.
Я хочу, чтобы спустя время мы с Тимофеем пришли на новый стадион, сели на трибуну с чаем и смотрели, как наши сыновья обыгрывают, например, «Зенит», — цитирует Гацкана пресс-служба «Ростова».
Гацкан: у меня не было мысли сменить клуб, верю, что у «Ростова» всё получится