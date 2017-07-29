«Спартак» интересуется форвардом «Стандарда» Бельфодилем

Нападающий бельгийского «Стандарда» Исак Бельфодиль входит в сферу интересов московского «Спартака», сообщает VoetbalBelgie.be.
По информации источника, скауты красно-белых вживую посмотрят на игру 25-летнего алжирского форварда завтра, 30 июля, во время гостевого матча первого тура чемпионата Бельгии «Мехелен» — «Стандард». Форвардом также интересуется «Ганновер-96». Отмечается, что и «Спартак», и немецкий клуб проявляют интерес к игроку ещё с января.
Бельфодиль известен по выступлениям за «Лион», «Болонью», «Парму», «Интер» и «Ливорно». В «Стандард» футболист перешёл в 2016 году из арабского клуба «Бани Яс». В прошлом сезоне чемпионата Бельгии он забил 11 голов и отдал шесть голевых передач в 25 матчах.
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