Бабаев: сегодня был не день Чалова, так бывает

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев после победы над «СКА-Хабаровск» в домашнем матче 3-го тура РФПЛ (2:0) поддержал нападающего Фёдора Чалова, который упустил несколько моментов и был заменён на 58-й минуте.
«Сегодня был не день Чалова. Так бывает. Он проделал очень большой объём работы в Афинах в тяжёлых климатических условиях. Думаю, ему сегодня просто не хватило свежести. Ну и надо отдать должное вратарю, который хорошо выбирал позицию. Хотя, конечно, хотелось, чтобы Чалов забил», — передаёт слова Бабаева корреспондент «Чемпионата» Никита Кузин.
Видео интервью с Бабаевым доступно на «Чемпионате».
Головин: гол — на счету Вернблума, мне после его паса оставалось только забить