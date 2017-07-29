«Севилья» выиграла у «РБ Лейпциг» в первом матче «Эмирейтс Кап»

«Севилья» выиграла у «РБ Лейпциг» в матче первого тура предсезонного турнира «Эмирейтс Кап». Встреча проходила в Лондоне (Англия) на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув» и завершилась со счетом 1:0 в пользу испанского клуба.
Единственный гол на 35-й минуте забил нападающий «Севильи» Виссам Бен-Йедер, который поразил ворота немецкого клуба ударом с пенальти.
Во втором матче «Эмирейтс Кап» сыграют «Арсенал» и «Бенфика». Встреча состоится 29 июля, начало запланировано на 18: 20 по московскому времени.
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