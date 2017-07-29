Мостовой: аренда Дзюбы была бы очень хорошим вариантом для «Локомотива»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой поделился мнением о возможной аренде нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы в московский «Локомотив»
«В связи с тем что Ари травму получил и выбыл на четыре месяца, «Локомотиву» нужен нападающий. И эта аренда была бы хорошим вариантом для «железнодорожников». Что касается самого Дзюбы, то в «Зените» делается ставка на других игроков и переход был бы логичным, но тут только он сам решает. Если иметь в виду характер Артёма, то у Юрия Павловича тоже непростой нрав. Мне тоже говорили, что у меня непростой темперамент. Надо разделять характер в игре и характер вне поля. Это две разные вещи», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Фурсенко: вопрос об уходе Дзюбы не обсуждался, в «Зените» на него рассчитывают