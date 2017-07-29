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Тренер «РБ Лейпциг»: ближайший сезон Наби Кейта проведёт у нас, это 100%

29 июля 2017, суббота. 22:21. Футбол

Главный тренер «РБ Лейпциг» Ральф Хазенхюттль прокомментировал информацию, согласно которой клуб может продать этим летом полузащитника Наби Кейта.

«Шансы Кейта уйти равны нулю. Он проведёт ближайший сезон в Лейпциге, это 100%. В начале трансферного окна мы сказали, что никто из важных игроков не покинет клуб.

Мы понимаем, как Наби важен для нас. Вполне нормально, что многие клубы начинают следить за игроками команды, которая выдала очень сильный сезон», — цитирует тренера Sky Sports.

Гвинейский футболист в прошлом сезоне в 31 матче немецкой Бундеслиги забил восемь голов и сделал семь голевых передач, а «РБ Лейпциг» финишировал вторым.

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Источник: Sky Sports Сообщить об ошибке
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РБ Лейпциг Трансферы
Новости. Футбол
29 июля 2017, суббота
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