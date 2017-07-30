Дрэймонд Грин: Леброн Джеймс – это скорее Роналду, а Неймар – Карри

Форвард баскетбольного клуба «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин, посетив матч между «Реалом» и «Барселоной» (2:3) в Международном кубке чемпионов, поделился мыслями об европейском футболе и провёл параллели между звёздами НБА и футболистами каталонской и мадридской команд.
«Эти ребята являются звёздами на совершенно другом уровне по сравнению со спортсменами в США. Фанаты следуют за ними повсюду. Думаю, в следующие пять лет футбол поднимется в Америке на новый уровень.
Что касается сравнений, то Леброн Джеймс – это скорее Криштиану Роналду, а Неймар – это скорее Карри. Он любит финтить, сводит тебя с ума, но он способен поднять команду на новый уровень. Неймар тоже способен сделать это и выиграть чемпионат», – сказал Грин в интервью программе SportsCenter.