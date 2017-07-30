Флоренци: уход Бонуччи ослабит «Ювентус»

Полузащитник «Ромы» Алессандро Флоренци прокомментировал переход защитника Леонардо Бонуччи из «Ювентуса» в «Милан», выразив мнение, что уход игрока ослабил туринцев.
«Уход Бонуччи ослабит „Ювентус“, потому что Леонардо — очень харизматичный игрок с настоящим характером, такие футболисты крайне важны для любой команды.
«Ювентус» останется мощнейшей командой и без Бонуччи, они по-прежнему фавориты, но потеря такого игрока — это всё равно что убрать Даниэле Де Росси из «Ромы», — сказал Флоренци в интервью газете La Stampa.
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