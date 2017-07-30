Иванович: Кокорин забивает много голов, но может играть ещё лучше

Защитник «Зенита» Бранислав Иванович прокомментировал гостевую победу над «Тосно» (1:0) в матче 3-го тура РФПЛ, а также игру партнёров по команде нападающих Артёма Дзюбы и Александра Кокорина.
«Матч был сложный. Мы вернулись из Израиля недавно. Главное, что набрали очки. Теперь у нас больше дней на отдых перед следующей игрой. Как мне играть с Гарсией в обороне? Главное, что мы не пропустили. Я доволен играть и с Хави, и с Нету. Будет новый защитник? Конкуренция — это хорошо. Я буду только рад. За четыре матча мы пропустили только один мяч. Не думаю, что у нас большие проблемы в обороне.
Кокорин забивает много голов, но может играть ещё лучше. Он хорошо сейчас двигается, но может ещё улучшить свою игру. Артём Дзюба по слухам уйдёт? Вы хотите, чтобы я комментировал слухи? Нет, спасибо. Важно, чтобы Дзюба был готов к каждому матчу. Думаю, сегодня в последние 20 минут он сделал очень важную работу — сохранял нам мяч, боролся за него», — передаёт слова Ивановича корреспондент «Чемпионата» Руслан Славнухин.