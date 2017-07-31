Буффон: тур по США был очень важен для «Ювентуса» в плане обретения формы

Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон подвёл итоги выступления команды на Международном кубке чемпионов, где туринцы одержали две победы и потерпели одно поражение, и поделился ожиданиями от грядущего сезона.
«Тур по США получился очень хорошим и важным для нас в плане обретения формы перед стартом сезона. „Ювентусу“ в этом году будет очень сложно, потому что многие команды укрепились: „Рома“, „Интер“, „Милан“. „Наполи“ сохранил своих звёзд. Однако „Ювентус“ верит в свои силы и возможности», — приводит слова Буффона Football Italia.
Буффон: «Милан» будет претендовать на победу в Серии А в этом сезоне