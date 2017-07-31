Кульков: 2 мяча «Спартак» «Краснодару» забил, при такой защите этого достаточно

Бывший игрок «Спартака» Василий Кульков поделился впечатлениями от победы красно-белых над «Краснодаром» в матче третьего тура РФПЛ. Встреча проходила в Москве на стадионе «Открытие Арена» и завершилась со счётом 2:0.
«Я бы не сказал, что «Краснодар» прижимался к своим воротам – до первого гола матч был неоднозначным, моменты были у той и у другой команды. Два мяча «Спартак» забил, при их защите этого достаточно.
Не думаю, что победа красно-белых – неожиданность, всё-таки чемпион страны должен играть с преимуществом и использовать свои сильные стороны, чтобы побеждать. Я бы не стал делать выводы по первым трём матчам. Посмотрим, что будет в следующем туре с «Зенитом», — сказал Кульков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марком Бессоновым.