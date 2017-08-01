Около «Камп Ноу» появились плакаты с надписью «Неймар — предатель»

Болельщики «Барселоны» недовольны тем, что нападающий Неймар может продолжить карьеру в «ПСЖ» и, несмотря на то что переход пока не состоялся, назвали игрока предателем. Соответствующий плакат появился в окрестностях домашнего стадиона каталонцев «Камп Ноу», пишет GloboEsporte.
«Разыскивается предатель. Наёмникам место за пределами Барселоны, здесь нужны игроки, которые ценят футболку клуба», — говорится на плакате.
Ранее появилась информация, что «Барселона» призывает европейские топ-клубы объединиться против «ПСЖ».
Фото плаката также можно посмотреть в «Твиттере».
Неймар пройдёт медосмотр в Париже и 7 августа подпишет контракт с «ПСЖ»