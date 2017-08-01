Чигринский: ЦСКА в первом матче не переиграл АЕК вчистую

Защитник АЕК Дмитрий Чигринский поделился ожиданиями от ответного матча с ЦСКА в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов. Игра пройдёт завтра, 2 августа, и начнётся в 20:00 мск. В первом матче в Афинах «армейцы» победили со счётом 2:0.
«Первая игра воспринимается однозначно. Многие считают, что у нас мало шансов, но некоторые верят в нашу победу. Тренер говорит, что мы уже достигли успеха. Попытаемся завтра сделать всё возможное. В футболе всё может перевернуться с ног на голову в любой момент.
Очень важно по каждой игре делать выводы. Первая игра была для нас уроком, потому что ЦСКА не переиграл нас вчистую. Они уехали с преимуществом в два мяча. Нужно выходить из ситуации в любых случаях. ЦСКА реализовал свои моменты, в чём-то они были лучше. Вторая игра всё покажет», — передаёт слова Чигринского корреспондент «Чемпионата» Максим Саблин.