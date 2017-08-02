Маммана не сыграет с «Бней Иегуда», но должен быть готов к матчу со «Спартаком»

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини в преддверии ответного матча 3-го квалификационного раунда Лиги Европы с «Бней Иегуда» рассказал, что в предстоящей игре не сможет принять участие новичок команды защитник Эмануэль Маммана, а к следующему матчу со «Спартаком» (6 августа) он должен быть готов.
«Маммана только недавно к нам присоединился, он должен тренироваться и адаптироваться. Его нет в заявке на завтрашний матч, но к следующей игре он должен быть готов», — передаёт слова Манчини корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.
Соглашение «Зенита» с 21-летним игроком, ранее выступавшим за «Лион», рассчитано на пять лет.
«Зенит» объявил о переходе Мамманы из «Лиона»