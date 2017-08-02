Шатов перед матчем ЛЕ с «Бней Иегуда» тренировался по индивидуальной программе

Сегодня днём в тренировочном центре «Зенита» состоялась открытая тренировка петербургской команды в преддверии ответного матча 3-го квалификационного раунда Лиги Европы с «Бней Иегуда», передаёт корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.
На тренировке присутствовали все игроки основного состава, в том числе и новичок команды аргентинский защитник Эмануэль Маммана. Полузащитник Олег Шатов занимался по индивидуальной программе. Защитник Ибрагим Цаллагов занятие пропустил.
Матч «Зенит» — «Бней Иегуда» состоится 3 августа. Начало — в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
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