«Спартак» представил видео о победе над «Краснодаром»

«Спартак» выиграл у «Краснодара» в матче третьего тура РФПЛ. Встреча проходила в Москве на стадионе «Открытие Арена» и завершилась со счётом 2:0 в пользу красно-белых.
На 37-й минуте Андреас Гранквист в штрафной ударил по ноге Зе Луиша, а Квинси Промес уверенно реализовал пенальти, пробив в правый нижний угол. На исходе первого тайма Фернандо ударом со штрафного перекинул стенку, послав мяч в ближний угол.
«Спартак» одержал первую победу в турнире, а «Краснодар» потерял первые очки в сезоне.
Пресс-служба «Спартака» на своём канале в YouTube представила видео о матче с «Краснодаром».
«Спартак» возвращается — в мгновениях 3-го тура РФПЛ
Победа «Спартака», лидерство «Локомотива», стильный Семак, «армейское» дерби с участием Исинбаевой — в мгновениях 3-го тура РФПЛ.