Найнгголан отказался подписать футболку «Ювентуса»

Полузащитник «Ромы» Раджа Найнгголан в Бостоне (штат Массачусетс) раздал автографы болельщикам римской команды. Бельгиец отказался подписать футболку «Ювентуса», в которой на встречу с игроком пришёл один из фанатов.
«Как я могу поставить на этом автограф? Ты болеешь не за ту команду», — сказал болельщику Найнгголан.
Ранее хавбек «Ромы» неоднократно критически отзывался о «Ювентусе» и конфликтовал с фанатами туринской команды. В частности, после поражения бьянконери от «Реала» (1:4) в финале Лиги чемпионов Найнгголан обратился к болельщикам «Ювентуса», оскорблявшим его.