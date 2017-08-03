Тарханов: за оборону ЦСКА тревожно не было, брательники всё сняли у своих ворот

Бывший главный тренер ЦСКА, а ныне наставник «Урала» Александр Тарханов поделился мнением об игре «армейцев» в домашнем матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов с АЕК (1:0).
«Наша команда оказалась явно сильнее. Хотя второй матч получился примерно равным. И у ЦСКА были полумоменты, и у АЕК был опасный удар, после которого выручил Акинфеев. Хорошо, что удалось победить и добыть рейтинговые очки.
Не спорю, матч был скучноватым, не было ярких комбинаций, красивых ударов. Но интересно было смотреть, как ЦСКА разгонял атаку, как старался убежать в контратаку. После победы со счётом 2:0 в Греции задача стояла просто не пропустить дома, надо было играть строго, и это получилось у ЦСКА. Брательники (Василий и Алексей Березуцкие. — Прим. «Чемпионата») всё сняли у своих ворот, так что тревожно не было (смеётся).
Шансы ЦСКА на выход в группу? Это футбол, нельзя сказать, что эти команды точно сильнее. Да, конечно, по именам «Хоффенхайм», с которым есть шанс встретиться, сильнее. Но всё решится в игре. Радует, что ЦСКА вновь очень организованно в обороне действует", — цитирует Тарханова «Спорт уик-энд».