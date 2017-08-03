«Барселона» готова заплатить € 32 млн за защитника «Реала Сосьедад» Мартинеса

«Барселона» готова потратить € 32 млн, чтобы приобрести защитника «Реала Сосьедад» Иньиго Мартинеса. Несмотря на то что 26-летний футболист связан со своим клубом контрактом до 2021 года, отмечается, что данный трансфер вполне может состояться нынешним летом, сообщает Noticias De Gipuzkoa.
В прошлом сезоне Мартинес провёл за «Реал Сосьедад» в чемпионате Испании 34 матча, в которых отметился тремя голами и двумя результативными передачами.
Защитник с 1997 года входит в систему «Реала Сосьедад», а его дебют за основную команду пришёлся на 2009 год.
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