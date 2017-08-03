М. Фернандес: вне зависимости от жеребьёвки ЦСКА ждут тяжёлые матчи в ЛЧ

Защитник ЦСКА Марио Фернандес прокомментировал победу над АЕК в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов (1:0), а также поделился ожиданиями от жеребьёвки, которая состоится 4 августа.
«Играть всегда тяжело, особенно, когда речь идёт о Лиге чемпионов. Нам удалось провести хороший выездной матч, добились положительного результата. Ожидали от соперника достаточно большого напора, что они приедут отыгрываться, но, к счастью, мы забили свой гол, обеспечили себе крупное преимущество и выиграли.
Наша команда не играла по счёту. Да, соперник пытался атаковать, но мы очень хорошо сыграли в обороне, не дав создать ни одного момента. Единственное, что было, – это дальние удары из-за штрафной.
В моменте с незасчитанным голом арбитр наверно посчитал, что мяч попал мне в руку, но это было плечо. Решение судьи не обсуждается, ничего страшного. Главное, что команда вышла в следующий этап.
Предпочтения при жеребьёвки плей-офф-раунда? В Лиге чемпионов все соперники сильные. Кто бы нам ни попался, это будет тяжёлое противостояние. Ждём жеребьёвку. Кто бы нам ни попался, мы будем очень хорошо настраиваться, изучать соперника, чтобы провести крайне сложные два матча», — сказал Фернандес в беседе с пресс-службой клуба.