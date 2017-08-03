Россиянин Максимов не спас «Тракай» от вылета из Лиги Европы

В ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы литовская команда «Тракай» в гостях уступила македонской «Шкендии» со счётом 0:3. Голами отметились Бесарт Ибраими и Ферхан Хасани, оформивший дубль.
Российский нападающий «Тракая» Максим Максимов, который с семью голами возглавляет гонку бомбардиров Лиги Европы, отыграл весь матч.
В первом матче «Тракай» дома выиграл со счётом 2:1. Таким образом, «Шкендия» пробилась в раунд плей-офф.
Минское «Динамо» дома сыграло вничью 1:1 с кипрским АЕК и завершило выступление в Лиге Европы. Первая игра в Ларнаке завершилась победой хозяев со счётом 2:0.