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Россиянин Максимов не спас «Тракай» от вылета из Лиги Европы

3 августа 2017, четверг. 19:56 Футбол

В ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы литовская команда «Тракай» в гостях уступила македонской «Шкендии» со счётом 0:3. Голами отметились Бесарт Ибраими и Ферхан Хасани, оформивший дубль.

Российский нападающий «Тракая» Максим Максимов, который с семью голами возглавляет гонку бомбардиров Лиги Европы, отыграл весь матч.

В первом матче «Тракай» дома выиграл со счётом 2:1. Таким образом, «Шкендия» пробилась в раунд плей-офф.

Минское «Динамо» дома сыграло вничью 1:1 с кипрским АЕК и завершило выступление в Лиге Европы. Первая игра в Ларнаке завершилась победой хозяев со счётом 2:0.

Лига Европы. 3-й квалификационный раунд. 2-й матч
03 августа 2017, четверг. 18:00 МСК
Шкендия
Тетово, Македония
3 : 0
Тракай
Тракай, Литва
1:0 – Ибраими – 29, 2:0 – Хасани – 42, 3:0 – Хасани – 88
Удаления: нет – Климавичюс, 72
Лига Европы. 3-й квалификационный раунд. 2-й матч
03 августа 2017, четверг. 18:00 МСК
Динамо Мн
Минск, Беларусь
1 : 1
АЕК Ларнака
Ларнака, Кипр
1:0 – Сарока – 47 (пен), 1:1 – Баррера – 90+3
Удаления: Быков, 85 – нет
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
АЕК Ларнака ФК Динамо Минск Максим Максимов
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