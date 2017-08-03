Ихеаначо перешёл из «Манчестер Сити» в «Лестер»

«Манчестер Сити» на своём официальном сайте объявил о переходе нападающего Келечи Ихеаначо в «Лестер Сити». Как сообщает пресс-служба «лис», контракт с футболистом рассчитан на пять лет.
Финансовые условия сделки не разглашаются, но ранее английские СМИ сообщали, что сумма трансфера составит £ 25 млн (около € 27,9 млн).
Ихеаначо является воспитанником «Манчестер Сити», в который перебрался из Нигерии в 2014 году.
20-летний нигерийский форвард в 64 матчах за «горожан» забил 21 гол и помог команде выиграть Кубок лиги в 2016 году.
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