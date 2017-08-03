Неймар получил в «ПСЖ» 10-й номер

Нападающий Неймар будет выступать за «ПСЖ» под 10-м номером. Об этом свидетельствует ролик, опубликованный на странице парижан в «Твиттере».
В «Барселоне» звёздный бразилец играл под 11-м номером, тогда как «десятка» принадлежала аргентинцу Лионелю Месси. В «ПСЖ» 10-й номер в прошлом сезоне был у Хавьера Пасторе.
Неймар стал самым дорогим игроком в истории футбола. Парижане отдали за него € 222 млн. Сегодня он подписал с французским клубом пятилетний контракт.
Посмотреть видео можно в «твиттере» «ПСЖ».