Лумб: «Краснодар» — большой клуб, но «Люнгбю» разочарован поражением

Защитник датского «Люнгбю» Микаэль Лумб прокомментировал домашнее поражение от «Краснодара» (1:3) в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы.
«Конечно, сейчас мы разочарованы. Проигрывать всегда неприятно. Но также стоит отметить, что мы встречались с хорошей командой высокого уровня, и мы не были достаточно хороши, чтобы справиться с ней. Всегда интересно играть матчи на таком уровне, но я ненавижу проигрывать.
«Краснодар» — большой клуб. В прошлом сезоне они дошли до 1/8 финала Лиги Европы. У них собраны хорошие игроки. Они играют очень быстро, и мы можем научиться чему-то. Тем не менее мы расстроены. Мы проиграли несколько матчей подряд, что нас не радует. С другой стороны, думаю, мы очень хорошо выступили в Европе.
Мы гордимся своим выступлением. Мы провели несколько действительно хороших матчей, особенно матч в России. Однако проигрывать неприятно, и если вас это не волнует, вы должны перестать играть в футбол. Это очень раздражает», — сказал Лумб, слова которого приводит bold.dk.