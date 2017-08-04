Венгер о трансфере Неймара: когда целая страна владеет клубом, всё возможно

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер прокомментировал переход нападающего Неймара из «Барселоны» в «ПСЖ». Бразилец стал самым дорогим игроком в истории футбола. Парижане отдали за него € 222 млн.
«Этот трансфер — следствие того, что владельцы клубов полностью изменили весь футбол за последние 15 лет. Когда целая страна владеет клубом, всё возможно. Становится очень сложно соблюдать финансовый фэйр-плей. Именно поэтому я всегда поддерживал футбол, который живёт своими силами.
Эти цифры сопоставимы с суммами в НБА. Они не нормальны для общества. Это выходит за рамки рациональности», — приводит слова Венгера Daily Mail.
Неймар выступил с видеообращением по поводу перехода из «Барселоны» в «ПСЖ»