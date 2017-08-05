Вальверде: в «Барселоне» хотели, чтобы Неймар остался, но мы желаем ему удачи

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде прокомментировал переход нападающего Неймара в «ПСЖ», пожелав ему удачи в столице Франции и отметив, что в каталонском клубе хотели бы, чтобы бразильский форвард остался.
«Каждый волен выбирать свою судьбу. Мы должны смотреть вперёд и опираться на то, что имеем. Мы желаем ему удачи. Эта история закрыта, но нас ждут другие открытия. Мы хотели, чтобы он остался», — цитирует специалиста испанское издание AS.
В то же время источники во Франции сообщают, что Неймар не сможет помочь своей новой команде в первом туре Лиги 1. Дело в том, что Федерация футбола Испании ещё не отправила парижскому клубу официальный сертификат о трансфере 25-летнего бразильца.
«ПСЖ» стартует в национальном первенстве домашней игрой с «Амьеном». Этот матч состоится 5 августа и начнётся в 18:15 мск.