«Зенит» обсуждает с «Утрехтом» очерёдность проведения матчей

«Зенит» объявил о том, что продолжает обсуждение очередности проведения первого и ответного матчей с «Утрехтом», который достался питерской команде в соперники по итогам жеребьёвки раунда плей-офф Лиги Европы.
«Друзья, хотим вам сообщить, что порядок проведения матчей с «Утрехтом» ещё обсуждается, так что пока не планируйте выезда», — сообщил «Зенит» в «Твиттере».
Изначально предполагалось, что первый матч «Зенит» и «Утрехт» проведут 17 августа в Нидерландах, а ответный — в Санкт-Петербурге 24 августа.
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