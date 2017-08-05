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Йовичич: «Краснодар» не играет в типичный российский футбол

5 августа 2017, суббота. 13:49 Футбол

Бывший полузащитник «Амкара» Бранко Йовичич, который ныне выступает в составе «Црвены Звезды», поделился мнением о будущем сопернике по раунду плей-офф Лиги Европы, которым по итогам жеребьёвки стал «Краснодар».

«После «Милана» это вторая сильнейшая команда, которая могла нам достаться при жеребьёвке из этой корзины. «Краснодар» регулярно выступает в Европе. Я три года играл против этой команды, когда выступал в России. Наряду с московскими клубами и «Зенитом» «Краснодар» — крупнейший с точки зрения инвестиций и роста клуб России. У «Краснодара» есть богатый владелец и великолепная инфраструктура.

«Краснодар» не играет в типичный российский футбол с упором на «физику», а играет в современный футбол. Тренер Игорь Шалимов перенял у предыдущего наставника команды Олега Кононова игру с акцентом на владение мячом и создание большого количества голевых моментов в каждом матче.

В составе «Краснодара» опасным игроком является Смолов. Там также есть Жоаозиньо и капитан швед Гранквист. У соперника много опытных игроков. Они усилились Вандерсоном, нашим Ристичем, а ещё Янбаевым и Шишкиным из «Локомотива», поэтому это очень сильный оппонент.

Было бы здорово добиться благоприятного результата в первом матче. Тогда давление на соперника в ответной игре будет больше, и нам будет проще в ответной игре в России. Не хотелось бы делать прогноза и оценивать наши шансы в процентах. «Краснодар», конечно, фаворит в обеих предстоящих встречах с нами. «Црвене Звезде» нужно лучше подготовиться и сосредоточиться на собственной игре. Если будем играть так, как со «Спартой» в предыдущем раунде Лиги Европы, у нас есть шанс выйти в групповой этап», — цитирует Йовичича Sportklub.rs.

Первый матч «Црвена Звезда» и «Краснодар» проведут 17 августа, а ответный запланирован на 24 августа.

Наставник «Црвены Звезды»: мы можем пройти «Краснодар» в Лиге Европы
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Спарта ФК Краснодар ФК Црвена Звезда Андреас Гранквист Бранко Йовичич Вандерсон Масиэл Жоаозиньо Игорь Шалимов Олег Кононов Ренат Янбаев Роман Шишкин Фёдор Смолов
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5 августа 2017, суббота
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