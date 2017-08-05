Аленичев: «Спартаку-2» не хватает дядьки, который бы заводил игроков

Главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев прокомментировал победу над «Спартаком-2» (2:1) в 6-м туре ФНЛ.
«Мне не очень понравился первый тайм — играли не так, как хотелось бы. В перерыве сделали поправки, во второй половине матча неплохо смотрелись. Забили быстро второй гол, заработали пенальти. Правда, концовка выдалась довольно нервной – спартаковцы вполне могли сравнять.
Доволен, что ребята хорошо отреагировали на поражение в матче с «Тамбовом». После той игры поговорили по душам, договорились, что такое больше не повторится. Но через такие моменты нужно пройти, учитывая, что до этого выиграли три матча. Надо было спустится на землю. Хорошо, что всё так закончилось.
Как игра «Спартака-2»? Все мы знаем спартаковскую философию. Видно, что футболисты хорошо обучены, только им не хватает дядьки, который бы их заводил. Всё-таки ребята молодые. В будущем мне бы хотелось, чтобы больше игроков привлекалось в основной состав.
Сегодня на стадионе была хорошая аура, спартаковская. Болельщики и меня вспомнили, это приятно. Был рад увидеть спартаковских ребят. Небольшая ностальгия, если честно. Пользуясь случаем, хотелось бы пожелать «Спартаку» завтра удачи (в матче с «Зенитом». — Прим. «Чемпионата»)», — передаёт слова Аленичева корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.