«Зенит-2» проиграл «Тамбову», «Сибирь» одолела «Ротор-Волгоград»

«Зенит-2» потерпел поражение от «Тамбова» в матче 6-го тура Футбольной национальной лиги. Встреча прошла в Санкт-Петербурге на стадионе «Петровский МСА» и завершилась со счётом 0:1.
Единственный гол в составе гостей на свой счёт записал нападающий Андрей Часовских.
Ещё в одном матче 6-го тура ФНЛ «Ротор-Волгоград» проиграл «Сибири». Игра прошла в Астрахани на стадионе «Центральный» и закончилась со счётом 1:2. Дубль в составе «Сибири» оформил форвард Максим Житнев, за хозяев отличился нападающий Максим Вотинов.
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