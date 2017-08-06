«Барселона» приступила к переговорам с «Боруссией» Д о трансфере Дембеле

Представители «Барселоны» связались с коллегами из дортмундской «Боруссии» относительно трансфера французского нападающего Усмана Дембеле. Ранее сообщалось, что каталонский клуб согласовал с футболистом условия личного контракта, теперь «Барселона» рассчитывает договориться с руководством немецкого клуба об условиях сделки, информирует издание L`equipe. В «Боруссии» потребуют порядка € 100 млн в качестве компенсации, а вице-чемпионы Испании рассчитывают найти замену ушедшему в «ПСЖ» Неймару в кратчайшие сроки.
Дембеле перешёл в «Боруссию» в 2016 году из «Ренна». В составе дортмундской команды он принял участие в 49 матчах, в которых забил 10 голов и сделал 21 голевую передачу. 5 августа 20-летний форвард вышел на встречу с «Баварией» в рамках Суперкубка Германии и реализовал свой 11-метровый удар в серии послематчевых пенальти.