«Рубин» победил ЦСКА в Москве благодаря дублю Жонатаса

ЦСКА потерпел поражение от «Рубина» в матче 4-го тура российской Премьер-Лиги. Встреча прошла в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» и завершилась со счётом 1:2.
Уже на 2-й минуте Жонатас вывел казанскую команду вперёд, а спустя восемь минут удвоил счёт. Вскоре Георгий Щенников отыграл один мяч. До конца встречи команды больше не забивали.
ЦСКА потерпел второе домашнее поражение в этом сезоне и с 6 очками в активе занимает восьмое место в таблице РФПЛ. «Рубин» (6) — на седьмой строчке.
Видео голов можно посмотреть в «Твиттере».
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