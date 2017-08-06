Конте: Куртуа — один из лучших исполнителей пенальти в «Челси»

Главный тренер «Челси» Антонио Конте прокомментировал поражение от «Арсенала» (1:1, 1:4 — в серии пенальти) в матче за Суперкубок Англии.
«Сегодня была трудная для обеих команд игра. Мы стремились одержать победу и старались улучшить свою физическую форму, поскольку уже через шесть дней нам предстоит стартовать в чемпионате. Теперь нам необходимо продолжать работу и совершенствовать командную игру.
Куртуа и Мората не забили пенальти? Куртуа — один из лучших исполнителей пенальти. Если я вижу, что на тренировках игрок демонстрирует умение забивать такие удары, я выберу его. Не забывайте, что Мората играет на позиции форварда, но ему тоже не удалось забить.
Сегодня Мората промахнулся в серии 11-метровых ударов, но он работает в нужном темпе. Он пробыл с нами всего две недели, и для него очень важно набрать хорошую физическую форму и привыкнуть к нашему стилю игры. Это нормально. То же я могу сказать относительно Рюдигера и Бакайоко», — цитирует Конте сайт «Челси».