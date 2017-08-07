УЕФА наказал «Партизан» проведением двух матчей в еврокубках без зрителей

УЕФА наказал «Партизан» проведением двух домашних еврокубковых матчей без зрителей за недопустимое поведение болельщиков в двух домашних встречах квалификации Лиги чемпионов сезона-2017/18, информирует сайт УЕФА.
Речь идёт об игре с «Будучностью» и матче с «Олимпиакосом», которые проходили в Белграде. Клуб наказан за нарушение правил безнопасности, использование болельщиками пиротехнических изделий, бросание на поле запрещённых предметов, выбегание болельщиков на поле и расистские выкрики.
Также «Партизан», уже вылетевший из квалификации Лиги чемпионов, оштрафован на € 130 тыс. В раунде плей-офф квалификации Лиги Европы сербский клуб встретится с венгерским «Видеотоном».
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