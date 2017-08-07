«Вольфсбург» объявил о переходе экс-защитника сборной Нидерландов Верхага

«Вольфсбург» на своём официальном сайте объявил о переходе из «Аугсбурга» защитника Пауля Верхага. Контракт 33-летнего голландского футболиста с «волками» рассчитан на два года, он взял в новой команде 3-й номер.
Верхаг выступал за «Аугсбург» с 2010 года, до этого он защищал цвета голландских «Витесса», ПСВ, «Ден Босха» и АГОВВ. В минувшем сезоне защитник провёл 31 матч в чемпионате Германии, забил три гола (все — с пенальти) и отдал две голевые передачи.
Кроме того, на счету Верхага три матча за сборную Нидерландов с 2013 по 2014 год, в том числе одна игра на чемпионате мира в Бразилии.
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