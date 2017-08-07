Марсело: «Реал» в порядке, мы будем защищать имя клуба до самого конца

Защитник «Реала» Марсело поделился ожиданиями от матча за Суперкубок УЕФА с «Манчестер Юнайтед» (8 августа).
«Команда в порядке. Мы хорошо подготовились в межсезонье. Несмотря на результаты матчей, мы проделали большую работу. Мы выиграли Лигу чемпионов и получили право сыграть в этом матче. Завтра ради победы мы отдадим все силы.
Мы с нетерпением ждём матча. В соперниках у нас — отличная команда, с которой мы встречались в межсезонье. Завтрашний матч будет важнее. Мы будем биться изо всех сил и защищать имя клуба до самого конца», — цитирует Марсело сайт УЕФА.
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