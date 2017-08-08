Ротань: для меня есть только тот «Днепр», в котором я играл, другого не знаю

Полузащитник пражской «Славии» Руслан Ротань рассказал о переходе в чемпионат Чехии, а также о своём отношении к «Днепру».
«Всю карьеру провёл в Украине, а тут приехал, как дедушка, на старости поиграть в европейский чемпионат. „Славия“ — очень хорошая команда, в клубе новый инвестор из Китая, пошли большие вливания, и не только в нашу команду. Думаю, года через два-три в Чехии будет серьёзный чемпионат. Понятно, время идёт, многие, наверное, хотят, чтобы я закончил. Я не против, но только когда почувствую, что мотивации не будет и что наелся.
Честно, мне в Украине не хочется играть. Ни в одной команде, кроме „Днепра“. Долго думал над предложением, долго варился в этом, но окончательно для себя понял: или „Днепр“, или другая команда, но за границей. „Днепр-1“ разве имеет какое отношение к „Днепру“? Для меня есть только тот „Днепр“, в котором я играл, а другого я не знаю. Да, туда переходили ребята и тренеры, но это жизнь такая, им некуда деваться. Я смотрю на это с другой стороны», — сказал Ротань в эфире телеканала «2+2».